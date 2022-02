17.02.2022 - Städtische Friedhöfe am Wochenende geschlossen

Aufgrund der weiterhin bestehenden Warnungen des deutschen Wetterdienstes bleiben die Städtischen Friedhöfe Neuss am Donnerstag, 17. Februar 2022, für den allgemeinen Publikumsverkehr zu geschlossen. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kontrollieren die Friedhöfe an diesem Tag auf umgestürzte Bäume und herausgebrochene Äste. Voraussichtlich können die Friedhöfe am Freitag, 18. Februar 2022, bis 14.30 Uhr wieder öffnen. Danach werden die Friedhöfe über das Wochenende bis einschließlich Montag geschlossen. Nach weiteren Kontrollen am Montag sollten die Friedhöfe spätestens Dienstag wieder zugänglich sein.

