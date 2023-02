17.02.2023 - Das konzertierende Kollegium

Die Musikschule der Stadt Neuss veranstaltet am Sonntag, 5. März 2023, um 11 Uhr ein Dozentenkonzert mit hochklassigen Beiträgen. Das Überraschungskonzert findet im Pauline-Sels-Saal des RomaNEum statt und wird von verschiedenen Dozent*innen der Musikschule präsentiert. Es beinhaltet Solobeiträge aber auch extra für dieses Konzert gegründete Duos und ein Quintett. Es erklingen z.B. Mozarts Klarinettenquintett KV 581 in A-Dur, die Improvviso in re minore von Nino Rota für Violine und Klavier oder Eigenkompositionen des Klavierdozenten Frederic Raumann. Der Eintritt ist frei.