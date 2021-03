17.03.2021 - Mit der Volkshochschule zum Bucherfolg

Bereits vor der Corona-Pandemie bot die Volkshochschule Neuss Online-Schreibwerkstätten an, um Wissenswertes rund um das Thema „Kreative Schreiben“ zu vermitteln. Für die Kursteilnehmerin Gabriele Hofmann führte dies jetzt zur Veröffentlichung ihres Buches „Blütenlese 2021“. Gemeinsam mit elf weiteren Autorinnen und Autoren stellt sie darin ihre Kurzgeschichten einem breiten Publikum vor. Das Buch (ISBN: 3752603925) ist sowohl über den stationären als auch den Online-Handel erhältlich und kostet 11,99 Euro.

Zum Kurs des Dozenten Thomas Opfermann resümiert Hofmann begeistert: „Die Themeninhalte und die damit verbundenen Aufgaben konnte ich in meinem eigenen Rhythmus bearbeiten, was ich als sehr vorteilhaft empfand. Das zeitnahe, faire und konstruktive Feedback enthielt wertvolle Anregungen zu den Aufgaben selbst, aber auch für mein weiteres literarisches Schreiben. Tipps und Beispiele zum Weiterlesen, die sich im Feedback-Gespräch ergaben, waren eine wertvolle Hilfe für mich. habe ich als sehr wertvoll empfunden. Alles in allem ein sehr gutes, rundes Online-Angebot der VHS Neuss, das nicht nur in Corona-Zeiten seine Berechtigung hat.“

Der neue Kurs zum Kurzgeschichten-Schreiben und weitere Schreibwerkstätten - beispielsweise auch zur Lyrik - sind im aktuellen Programm der VHS unter www.vhs-neuss.de finden.



(Stand: 17.03.2021, Kro)