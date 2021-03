17.03.2021 - Neuss-Pass jetzt online beantragen

Der Neuss-Pass kann ab sofort online im Serviceportal der Stadt Neuss unter www.serviceportal-neuss.de beantragt werden. Inhaberinnen und Inhaber des Neuss-Passes erhalten eine Ermäßigung von 30 Prozent auf die Eintrittspreise für die Neusser Bädern und ausgewählte Veranstaltungen des Kulturamtes sowie die Entgelte für Lehrveranstaltungen des Kulturforums Alte Post und der Volkshochschule. Die Teilnahme- und Instrumentengebühren der Musikschule werden sogar um die Hälfte reduziert und die jährliche Nutzungsgebühr für die Stadtbibliothek um sieben Euro.

Um den Neuss-Pass online zu beantragen ist eine Registrierung im Serviceportal erforderlich, danach leitet der Formularassistent durch den Antrag. Dabei müssen auch erforderliche Unterlagen, etwa Leistungsbescheide, hochgeladen werden.

Anspruch auf den Neuss-Pass haben alle, die ihren Hauptwohnsitz in Neuss haben und laufende Transferleistungen beziehen, etwa Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII), Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Wohngeld, Kinderzuschlag der Familienkasse, Bafög oder BAB.

Der Neuss-Pass wird dann per Post zugeschickt, jetzt auch im praktischen Scheckkarten-Format. Wer bereits einen vorläufigen Neuss-Pass besitzt, erhält in den nächsten Tagen seinen Neuss-Pass als Scheckkarte.

(Stand: 17.03.2021/Spa)