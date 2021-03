17.03.2021 - Virtuelle VHS-Exkursion

Ein Hauch von Frühling liegt in der Luft – aufgrund der Pandemie sind reguläre Gruppenexkursionen jedoch weiterhin nicht möglich. Die Volkshochschule Neuss lädt daher zu einem virtuellen Frühlingsausflug in die Botanik ein. Das Online-Angebot findet live am Montag, 29. März 2021, von 19 bis 20.30 Uhr statt und kostet 12 Euro. Eine vorherige Anmeldung unter www.vhs-neuss.de ist erforderlich.

Neben frühblühenden Gehölzen werden typische Frühlingsblüher betrachtet, denn es gibt weit mehr Arten als Buschwindröschen und Scharbockskraut. Viele Wildgemüse sind mit ihrem zarten Grün im Frühjahr am schmackhaftesten, wie beispielsweise der Bärlauch, der aber nicht mit seinen giftigen Verwandten Maiglöckchen oder Salomonssiegel verwechselt werden darf. Dr. Regina Thebud-Lassak vermittelt im Rahmen der Online-Exkursion die wissenswerten Unterschiede. Rezeptvorschläge sowie Übersichts- und Literaturlisten runden die Veranstaltung ab.

(Stand: 17.03.2021, Kro)