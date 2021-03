17.03.2021 - Zuschauen, wie Kunst entsteht

Orte der Kunst sind Orte der Lebendigkeit. Dies wurde am Montagabend vor dem Café im Gebäude des Rheinischen Landestheaters deutlich: Trotz des ungemütlichen Wetters kamen viele Neugierige zur Eröffnung einer temporären Galerie. Janina Brauer, Claudia Ehrentraut und Michaela Masuhr nutzen als „Famka Künstlerinnenkollektiv“ diesen Ort als Arbeitsstätte, Ausstellungs- und Aktionsraum.

Durch die großen Glasscheiben kann man coronakonform zuschauen, wie verschiedenste Werke entstehen. Zum Start wurde das tagesaktuelle Thema „Druckkunst“ gezeigt. Auf den Arbeitstischen waren Walzen, Schablonen, Farben und Druckerzeugnisse vom großformatigen Wandbild bis zum kunstvoll gestalteten Stoff-Einkaufsbeutel zu sehen. Am 15. März vor drei Jahren wurden die traditionellen Drucktechniken in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes der UNESCO-Kommission aufgenommen.

„Das ist ja toll“, „endlich eine kreative Nutzung der leeren Räume“, „in mir erwachen Freude und Hoffnung“, lauteten erste Reaktionen von Passanten und Zuschauenden. Das Kulturamt und die Sparkassenstiftung haben die Aktion des Künstlerinnenkollektivs in Zusammenarbeit mit dem Rheinischen Landestheater ermöglicht. Vorbeischauen lohnt sich immer. In welchen Zeitfenstern Aktionen, Ausstellungen und Performances stattfinden, darüber informieren die Künstlerinnen stets auf ihrer Webseite www.famkakollektiv.com und über famkas Instagram-Account.

Bereits 2020 haben sich die Drei zusammengeschlossen. Janina Brauer ist diplomierte Illustratorin und Designerin, sie studierte an der Hochschule Niederrhein in Krefeld, lebt und arbeitet in Meerbusch und Neuss. Claudia Ehrentraut ist gelernte Tischlerin und Diplom Grafik-Designerin; sie lebt und arbeitet in Neuss. Michaela Masuhr hat Architektur an der FH in Düsseldorf studiert, ihre „Lehr- und Wanderjahre“ im Hunsrück, in Italien und Norwegen verbracht, dann Freie Kunst studiert und ihr Diplom in Mainz abgelegt; sie lebt als freischaffende Künstlerin in Neuss. Mehr über die Künstlerinnen und ihre Schwerpunkte findet man ebenfalls auf der Webseite des Kollektivs.



Fotos zu der Pressemitteilung finden Sie in unserem Bildarchiv. Das Gruppenfoto zeigt (v.l.) Michaela Masuhr, Janina Brauer und Claudia Ehrentraut.

