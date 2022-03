17.03.2022 - Finde deinen Zugang!

Am kommenden Donnerstag, 24. März 2022, 13 Uhr, nimmt Kuratorin Romina Friedemann die Besucher*innen mit auf eine abwechslungsreiche Führung durch die aktuelle Sonderausstellung „Finde deinen Zugang! Digital zum Original“.

In der aktuellen Ausstellung schafft das Clemens Sels Museum Neuss neue digitale Wege für das Publikum: Epochen- und gattungsübergreifend werden Highlights aus der eigenen Sammlung präsentiert und durch multimediale Zugänge ergänzt. Ob Begegnungen im digitalen Raum, Hör- und Sehabenteuer, Audiostationen in Leichter Sprache oder ausgewählte Videoguides in Gebärdensprache – die Sammlung wird zum Erlebnis!

Die Führung dauert 30 Minuten und kostet 3,50 Euro pro Person inklusive Eintritt. Eine Anmeldung über die Website des Museums unter www.clemens-sels-museum-neuss.de oder telefonisch unter 02131/904141 ist erforderlich.



(Stand: 17.03.2022/Spa)

Ein Bild zur Meldung finden Sie in unserem Bildarchiv. Zu sehen ist Kuratorin Romina Friedemann (r.) bei einer Führung.