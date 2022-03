17.03.2022 - Hundefreilauflächen sollen aufgewertet werden

Die Stadtverwaltung sucht Patinnen und Paten für die Hundefreilaufflächen im Neusser Stadtgebiet. Insgesamt unterhält die Stadt Neuss elf Freilaufflächen, auf denen sich die Hunde abweichend von der Straßen- und Grünanlagenordnung uneingeschränkt bewegen und miteinander toben können. Die Flächen sind im gesamten Stadtgebiet verteilt, beschildert und mit gelb markierten Holzpflöcken umrandet. Für die „Hinterlassenschaften“ der Hunde möchte die Stadt Neuss nun „Hundekotbeutelspender“ aufstellen, um einer Forderung der Hundebesitzerinnen und -besitzer nachzukommen.

Für die Kontrolle und Nachbefüllung der Beutelspender sucht die Stadt deshalb Freiwillige, die sich ehrenamtlich engagieren und die Aufsicht über eine der Freilaufflächen übernehmen wollen. Die Patinnen und Paten sollen sich um die Spender kümmern, Schäden an den Flächen und Markierungen melden und allgemein als Ansprechpartner*in vor Ort dienen. Die Beutel werden von der Stadt Neuss selbstverständlich kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Da die Patinnen und Paten ehrenamtlich tätig sind, erhalten sie als Anerkennung die Ehrenamtskarte der Stadt Neuss. Mit dieser können engagierte Bürger*innen, die zum Wohle anderer arbeiten, ihre Freizeit zu verbesserten Konditionen gestalten. So ist mit der Ehrenamtskarte nicht nur der Eintritt zu vielen städtischen Kulturangeboten sowie im Rheinischen Landestheater und im Theater am Schlachthof für sie vergünstigt, sondern auch in den Neusser Bädern und der Eissporthalle.

Die Standorte der einzelnen Flächen können unter www.neuss.de/leben/umwelt-und-gruen/downloads abgerufen werden. Interessierte können sich telefonisch unter 02131-903320 oder per Mail an umwelt-stadtgruen@stadt.neuss.de um eine der Patenschaften bewerben.

*

(Stand: 17.03.2022, Kro)