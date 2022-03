17.03.2022 - Schulausschuss

Über die Anpassung des OGS-Budgets zum 1. August 2022 und die Bezuschussung des Berufsparcours an der Gesamtschule an der Erft berät Schulausschuss in seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 22. März 2022, um 17 Uhr. Das Gremium tagt unter der Leitung des Ausschussvorsitzenden Ralph-Erich Hildebrandt im Ratssaal der Stadt Neuss, Markt 2. Die vollständigen Sitzungsunterlagen können im Ratsinformationssystem unter www.neuss.de eingesehen werden.

Die Sitzung findet als Hybridveranstaltung statt. Interessierte Bürger*innen, die an der Sitzung teilnehmen möchten, müssen sich vorab unter Angabe ihrer Kontaktdaten per E-Mail bei despina.kosmidou@stadt.neuss.de anmelden. Für Veranstaltungen in Innenräumen gilt nach der aktuellen Coronaschutzverordnung neben der Maskenpflicht auch ein verpflichtender 3G-Nachweis, der vor Sitzungsbeginn kontrolliert wird. Die Zugangsdaten zur Teilnahme per Videostream werden nach der Anmeldung zur Verfügung gestellt.



(Stand: 17.03.2022, Kro)