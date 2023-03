17.03.2023 - Ausstellung: Entwürfe zur Landesgartenschau 2026

Ab Freitag, den 17. März 2023, werden im RomaNEum Neuss die eingereichten Entwürfe zur Gestaltung des Geländes der Landesgartenschau 2026 ausgestellt.

Im Oktober 2022 wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben, der sich an Landschaftsarchitekt*innen aus ganz Europa richtete. Insgesamt reichten 13 Büros aus Deutschland und Polen ihre Entwürfe ein, die im März 2023 anonymisiert in einem ganztägigen Verfahren von Fachleuten und örtlichen Experten juriert wurden. Den ersten Platz sicherte sich das Berliner Büro „Franz Reschke Landschaftsarchitekten“. Mit seinem Konzept „Spuren der Zukunft“ nimmt die Gestaltung des neuen Bürgerparks auf dem ehemaligen Rennbahngelände konkrete Formen an. Bürgermeister Reiner Breuer zeichnete die Preisträger*innen am 16. März 2023 im Foyer des Rathauses aus.

Interessierte Besucher*innen können noch bis zum 30. März alle Entwürfe besichtigen. Außerdem bietet die Geschäftsführerin der LAGA GmbH, Annette Nothnagel, am 21. März 2023 um 17 Uhr eine Führung an. Treffpunkt ist das Startplakat der Ausstellung im RomaNEum.

Öffnungszeiten RomaNEum (Brückstraße 1, 41460 Neuss):

Montag bis Sonntag: 9 – 18 Uhr

Fotos für Ihre Berichterstatttung und Pläne des Siegerentwurfs finden Sie in unserem Bildarchiv.