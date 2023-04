17.04.2023 - Immer wieder Neues geschehen lassen

Wenn vier sehr unterschiedliche Individuen ein Quartett bilden, dann beginnt eine spannende und außerordentlich hörenswerte Reise. Die Musik von "Common Ground" setzt sich über alle Unterschiede der Lebenswege und Erfahrungshorizonte der Protagonisten hinweg. Alle Vier arbeiten mit höchster Konzentration daran, immer wieder neue Melodien geschehen zu lassen. Da ist Bill Elgart, der sein Schlagzeug mit einem enormen Farbenreichtum spielt, sodass unter den rhythmischen Akzenten melodische Bewegungen mitschwingen. Oder Achim Kaufmann, der mit den reichen Harmonien in seiner linken Hand stets das Potential für plötzliche Richtungswechsel bereit stellt. Matthias Akeo Nowak verknüpft mit einer sehr ausgeschlafenen Phrasierung und großer Ruhe die verschiedenen melodischen Fäden. Und Sebastian Gille reiht mit seinem markanten, fast schon atemlosen Ton und einer nahezu asketischen Ökonomie nur jene Töne aneinander, die die Musik wirklich braucht. Hier gibt es hohe Improvisationskunst zu erleben!

Das Konzert im Rahmen der renommierten Jazzreihe "Blue in Green" findet am 12. Mai 2023 um 20 Uhr im Kulturforum Alte Post an der Neustraße in Neuss statt. Der Eintritt kostet 18 Euro/12 Euro, Schülerinnen und Schüler der Alten Post zahlen fünf Euro. Karten können unter 02131 904122 vorbestellt werden.

Ein Bild des Quartetts "Common Ground" für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv. ( © Common Ground)