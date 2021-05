17.05.2021 - Erzähl mir mehr…!

Anlässlich des Jubiläums „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ zeigt das Clemens Sels Museum Neuss vom 27. Mai bis 15. August 2021 die Studioausstellung „Erzähl’ mir mehr …! Zeugnisse jüdischen Lebens in Neuss.“ Dabei werden Judaika aus der eigenen Sammlung wie beispielsweise ein Sederteller, ein Kidduschbecher oder ein Jad präsentiert und durch private Leihgaben wie etwa einem Chanukkaleuchter ergänzt.

Für jedes Objekt gibt es eine*n Paten*in. Sie erläutern in einem kurzen Film, der in Kooperation mit der Produktionsfirma Draw-A-Change entstanden ist, welche Bedeutung der jeweils ausgewählte Gegenstand für sie in der Ausübung ihres Glaubens spielt. Diese Einblicke dienen als Impulsgeber für weitere Gespräche und fördern eine lebendige Begegnung mit dem jüdischen Leben in Neuss.

Bürgermeister Reiner Breuer und Museumsdirektorin Dr. Uta Husmeier-Schirlitz werden, die Ausstellung gemeinsam mit Bert Römgens von der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Neuss e.V. und Tanya Rubinstein-Horowitz am Donnerstag, 27. Mai 2021, 18 Uhr, digital eröffnen. Die Zugangsdaten für das Zoom-Meeting sind vor der Eröffnung auf www.clemens-sels-museum-neuss.de/kalender abrufbar.

(Stand: 17.05.2021/Spa)