17.05.2022 - 42. Internationaler Hansetag in Neuss

Vom 26. bis zum 29. Mai 2022 findet der 42. Internationale Hansetag in Neuss statt. Aufgrund der umfangreichen Aufbau- und Vorbereitungsmaßnahmen ändern sich bereits ab Montag, 23. Mai 2022, für bestimmte Bereiche der Innenstadt die Verkehrsregelungen.

So kann die Oberstraße zwischen Obertor und Rheinischem Landestheater von Freitag bis Sonntag, 27. bis 29. Mai, tagsüber nicht befahren werden. Die Sperrung für Autos gilt jeweils von 8.30 Uhr bis 20.30 Uhr. Fahrzeuge, die während der Sperrzeit dort parken, werden kostenpflichtig abgeschleppt.

Die Hammer Landstraße ist ab Dienstag, 24. Mai, 19 Uhr, bis in die Nacht von Sonntag auf Montag, 30. Mai, circa 0.30 Uhr, nur außerhalb von Sperrzeiten befahrbar. Die Sperrung der Hammer Landstraße zwischen Hessentorkreuzung und Zufahrt RennbahnPark (und damit auch die Zufahrt zur Industriestraße und der Straße Am Zollhafen) erfolgt dienstags von 19 Uhr bis 22 Uhr, mittwochs von 16.30 Uhr bis circa 0.30 Uhr, donnerstags bis samstags von 11.30 Uhr bis etwa 0.30 Uhr und sonntags zwischen 11.30 Uhr und circa 0.30 Uhr. Außerhalb dieser Sperrzeiten kann die Hammer Landstraße nur als Einbahnstraße von der Hessentorkreuzung in Richtung Rheinparkcenter genutzt werden. Die An- und Abfahrt der Industriestraße und der Straße Am Zollhafen ist ebenfalls nur außerhalb der Sperrzeiten möglich.

Die Batteriestraße und der Hessentordamm sind am Mittwoch, 25. Mai, ab mittags nur noch einspurig befahrbar. Von Donnerstag bis Montag, 26. bis 30. Mai, sind beide Straßen jeweils von 11.30 Uhr bis etwa 0.30 Uhr voll gesperrt.

Beim 42. Internationalen Hansetag erwarten die Besucher*innen viele Konzerte, Vorführungen, interessante Märkte und spanende Veranstaltungen. Ein rund 1,6 Kilometer langer Rundweg durch die Neusser Innenstadt führt zu sechs Eventbereichen und fünf Bühnen. Im Mittelpunkt steht ein Hansemarkt, auf dem sich fast 100 Hansestädte aus Europa vorstellen. Daneben gibt es einen Hafenmarkt mit Weinständen und Schlemmerangeboten am Hafenbecken 1, einen Hanse-Jahrmarkt mit Riesenrad, rasanten Fahrgeschäften und anderen „Kirmes“-Angeboten auf der Hammer Landstraße und dem Wendersplatz, einen FairTrade-Markt vor dem RomaNEum, die Kulturmeile auf der Oberstraße, das Festival „Zeitsprünge“ auf der Grünfläche hinter dem Clemens Sels Museum, samstags eine Spielwiese für Hansekids in der Grünanalage zwischen Zolltor und dem Kulturforum Alte Post sowie die HANSEartWORKS, ein Kunstprojekt mit internationalen Künstlerinnen und Künstlern aus verschiedenen Hansestädten.

Unter www.neuss.de/internationaler-hansetag-2022-in-neuss können alle Informationen rund um den Hansetag in der digitalen Sonderausgabe von NEUSSpublik nachgelesen werden. Neben einem Lageplan der Veranstaltungsangebote in der Innenstadt ist dort auch das vollständige Programm zu finden.



(Stand: 17.05.2022, Kro)