17.06.2021 - „Erzähl‘ mir mehr!“ mit Matvey Kreymerman

Museumsdirektorin Dr. Uta Husmeier-Schirlitz und Matvey Kreymerman von der jüdischen Gemeinde Düsseldorf laden im Rahmen eines Zoom-Meetings am Donnerstag, 24. Juni 2021, um 18 Uhr zu einem Gespräch rund um die aktuelle Ausstellung „Erzähl‘ mir mehr…! Zeugnisse jüdischen Lebens in Neuss“ ein.

Dabei werden verschiedene Aspekte des jüdischen Lebens in Neuss und seiner Region aufgegriffen und vertieft. Die Einblicke sollen Impulse für weitere Gespräche geben und einen lebendigen interreligiösen Austausch anstoßen. Anlässlich des Jubiläums »1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland« widmet sich das Clemens Sels Museum noch bis zum 15. August 2021 der Begegnung mit dem jüdischen Leben in Neuss.



Interessierte können den Link zur Teilnahme an dem Zoom-Meeting über den Kalender der Homepage des Museums unter https://clemens-sels-museum-neuss.de/kalender abrufen. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich



(Stand: 17.06.2021, Kro)