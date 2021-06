17.06.2021 - Shakespeares Pflanzenwelt

Die geheime Sprache der Blumen und Pflanzen steht im Mittelpunkt von „Shakespeares Pflanzenwelt“, einem Vortrag des Botanikers und ausgewiesenem Shakespeare-Kenners Dr. Stefan Schneckenburger. Der Vortrag wird auf der Bühne des Shakespeare Gardens am Globe Theater Neuss präsentiert und findet am Samstag, 26. Juni 2021, um 15.30 Uhr, sowie am Sonntag, 27. Juni 2021, um 11 Uhr statt. Nähere Informationen sind unter www.shakespeare-garden.de abrufbar.

William Shakespeare war ein Meister der Blume: Der Dichter aus Stratford-upon-Avon hat in seinen Schauspielen immerhin 120 Pflanzenarten sprießen lassen und für sein Publikum seinerzeit damit Bilder, Landschaften und Stimmungen entworfen, die heute unter Umständen einer gewissen Erläuterung bedürfen – ausgenommen vielleicht der wohlbekannte Feenhügel des „Sommernachtstraums“, auf dem das duftende Geißblatt, das Veilchen und der Quendel blühen.

Stefan Schneckenburger ist Direktor und wissenschaftlicher Leiter des Botanischen Gartens in Darmstadt. Sein Vortrag dauert circa 75 Minuten, Tickets sind für 17,80 Euro über die Festival-Homepage www.shakespeare-festival.de, Westticket und bei den Neusser Vorverkaufsstellen der Tourist-Information und Platten Schmidt sowie über die Hotline unter 02131/52699999 erhältlich.

