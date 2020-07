17.07.2020 - Straßenbaumaßnahme Bergheimer Straße

Die Kanalsanierungen im Dreikönigenviertel schreiten weiter voran. Die Arbeiten an den Kanälen in den Kreuzungsbereichen „Bergheimer- / Dreikönigen- / Schillerstraße“ sowie „Bergheimer- / Kant- / Eichendorffstraße“ konnten jetzt abgeschlossen werden. Nun erhalten die Kreuzungen neue Asphaltdecken. Hierzu wird die Kreuzung „Bergheimer- / Dreikönigen- / Schillerstraße“ ab Montag, 27. Juli 2020, für eine Woche voll gesperrt. Der Kreuzungsbereich wird voraussichtlich ab Montag, 3. August 2020, wieder für den Verkehr freigegeben.



In diesem Zeitraum wird im ersten Teil der Bergheimer Straße zwischen Friedrich-Ebert-Platz und der Sperrung im Kreuzungsbereich die Einbahnstraßenregelung aufgehoben. Anliegerinnen und Anlieger werden in Fahrtrichtung Friedrich-Ebert-Platz über den Parkplatz von Jaques Weindepot wieder auf die Weingartstraße zurückgeführt.



Die Kreuzung „Bergheimer- / Kant- / Eichendorffstraße“ wird kurz darauf folgend ab Mittwoch, 29. Juli 2020, ebenfalls voll gesperrt. Auch dieser Kreuzungsbereich wird voraussichtlich ab Montag, 3. August 2020, wieder für den Verkehr freigegeben. Kant- und Eichendorfstraße werden für den Zeitraum zur Sackgasse und können jeweils über die Jülicher Straße und Weberstraße in beide Richtungen befahren werden.



Ebenfalls von der Baumaßnahme betroffen sind die Buslinien 843, 844, und 848 (stadtauswärts) der Stadtwerke Neuss. Die Busse werden bereits ab Montag, 20. Juli 2020, umgeleitet. Die Umleitung erfolgt für alle drei Linien ab der Haltestelle „Zolltor“ über Zollstraße, Nordkanalallee, An der Obererft, Schillerstraße und Weberstraße. Von dort folgen die Busse wieder ihrem regulären Linienweg.



Die bisher wegen der Kanalbauarbeiten bestehende Umleitungsstrecke der Linien 843 und 844 mit den zugehörigen Ersatzhaltestellen „Friedrich-Ebert-Platz, Bussteig 3“, „Jülicher Straße“ und „Kantstraße“ entfällt, ebenso kann der Haltepunkt „Neuss Süd S-Bahnhof“ nicht angefahren werden.



Die Haltestellen „Schillerstraße“, „Dreikönigenstraße“ und „Neuss Süd S-Bahnhof“ können aufgrund der Umleitung von der Linie 848 nicht angefahren werden. Für die Haltestelle „Friedrich-Ebert-Platz“ wird dazu eine Ersatzhaltestelle am Beginn der Nordkanalallee eingerichtet. Auch die Umleitungen der Busse werden voraussichtlich am Montag. 3. August 2020, wieder aufgehoben.



Weitere Informationen zur Baumaßnahme sind im Neusser Baustellenradar unter www.baustellenradar-neuss.de abrufbar. Weitere Informationen zu den Busumleitungen sind auch auf der Homepage der Stadtwerke Neuss unter www.stadtwerke-neuss.de erhältlich.