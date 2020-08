17.08.2020 - Ratssitzung

Mit dem Integrierten Klimaschutzkonzept 2035 beschäftigt sich der Rat in seiner nächsten Sitzung am Freitag, 21. August 2020, 16 Uhr. Der Rat tagt in der Stadthalle Neuss, Selikumer Straße 25. Weitere Themen der Sitzung unter Leitung von Bürgermeister Reiner Breuer sind unter anderem die Förderung der Jüdischen Gemeinde und der Bebauungsplan Rheintorstraße / Düsseldorfer Straße. Vor und nach der Sitzung haben die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, Fragen an den Rat zu richten.

Zum Schutz vor dem Corona-Virus gelten besondere Regeln für den Besuch der Ausschüsse. So ist eine vorherige Anmeldung unter buero.stadtvertretung@stadt.neuss.de erforderlich, dabei müssen auch die persönlichen Kontaktdaten angegeben werden. Bei Betreten des Sitzungsraumes, auf dem Weg zum oder vom Sitzplatz sowie in den Vorräumen und Gängen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, die erst am Platz abgenommen werden darf. Grundsätzlich gilt ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen.