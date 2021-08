17.08.2021 - 22. Literarischer Sommer / Literaire Zomer

Im Rahmen des 22. Literarischen Sommers / Literaire Zomer wird Ronya Othmann am Dienstag, 24. August 2021, 18 Uhr, ihr Erstlingswerk „Die Sommer“ im Clemens-Sels-Museum vorstellen. Die für ihre Prosa, Essays und Lyrik vielfach ausgezeichnete Autorin nimmt die Zuhörerinnen und Zuhörer mit in ein Dorf in Nordsyrien, nahe zur Türkei. Jeden Sommer verbringt die Protagonistin Leyla dort. Sie kennt seine Geschichten. Sie weiß, wo die Koffer versteckt sind, wenn die Bewohnerinnen und Bewohner wieder fliehen müssen. Othmanns Debütroman ist voller Zärtlichkeit und Wut über eine zerrissene Welt.

Der Veranstaltung vorgeschaltet ist eine öffentliche Kuratorenführung mit Dr. Carl Pause durch die aktuelle Ausstellung „INTER NATIONES“: Für die um 17 Uhr beginnende Führung ist eine gesonderte Anmeldung erforderlich, da die Anzahl der Plätze begrenzt ist.

Weitere Informationen zum Festivalprogramm sind auf der Website unter www.literarischer-sommer.eu zu finden. Dort sind auch die Tickets für zehn Euro und ermäßigt acht Euro erhältlich, zusätzlich wird es eine Abendkasse geben. Über die Homepage werden auch eventuelle coronabedingte Programmänderungen mitgeteilt.Auch in diesem Jahr wird der Literarische Sommer / Literaire Zomer gefördert durch das NRW KULTURSekretariat, das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW, das Königreich der Niederlande das Literaturbüro Euregio Rhein-Maas-Nord und erstmals durch das Programm „Neustart Kultur“ des Deutschen Literaturfonds. Als langjähriger Medienpartner begleitet der WDR5 das Festival.

(Stand: 17.08.2021, Kro)