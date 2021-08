17.08.2021 - Internationaler Hansetag 2021 in Riga

Der 41. Internationale Hansetag wird am Donnerstag, 19. August 2021, in der lettischen Hauptstadt Riga eröffnet. Im kommenden Jahr findet der Hansetag Ende Mai in Neuss statt. Bürgermeister Reiner Breuer fährt mit einer kleinen Delegation nach Riga und wird am Sonntag offiziell die Hansefahne als kommender Ausrichter übernehmen.

Von Donnerstag bis Sonntag wird unter dem Motto „Durch die Jahrhunderte segeln“ der diesjährige Hansetag für die Mitglieder der internationalen Hanse aufgrund der Corona-Pandemie überwiegend in Online-Formaten ausgerichtet. Andere Teile finden in Präsenz der lettischen Hansestädte statt und werden zusätzlich über die Webseite des Hansetags online übertragen. Weitere Einzelheiten sind der deutschsprachigen Pressemitteilung der Stadt Riga auf der Internetseite www.rigahanza.lv/de/home/presse zu entnehmen.

Ursprünglich war geplant, dass die Hansestadt Neuss mit einer großen Delegation nach Riga fährt, nicht zuletzt, um dort die Vorbereitungen zum 42. Internationalen Hansetag, der vom 26. bis zum 29. Mai 2022 in Neuss ausgerichtet wird, zu präsentieren. Dies ist aufgrund der derzeitig andauernden Pandemie nicht möglich. So wird Bürgermeister Reiner Breuer und seine Gattin Ute nur durch den Projektleiter des 42. Internationalen Hansetags, Richard Palermo, begleitet - nicht zuletzt, um bei der Abschlussveranstaltung des diesjährigen Hansetags am Sonntagmittag, 14 Uhr deutsche Zeit, die offizielle Hansefahne zu übernehmen und anschließend nach Neuss zu bringen. Die Abschlussveranstaltung mit Fahnenübergabe wird dabei auf der Webseite des Hansetages 2021 www.rigahanza.lv/de/ online übertragen.

(Stand: 17.08.2021, Fi)