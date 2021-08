17.08.2021 - Neues Programm der Volkshochschule

Mit einem Hygienekonzept, kleineren Lerngruppen und dem Service der Luca-App startet die Volkshochschule Neuss in ihr neues Semester in dem es wieder möglich sein wird Vorträge, Kurse und Workshops vor Ort zu besuchen. Die neuen Angebote starten ab Freitag, 6. September 2021, Anmeldungen sind ab sofort möglich. Dr. Marie Batzel, Direktorin der VHS, stellte jetzt gemeinsam mit Ursel Hebben (Fachbereichsleiterin für Politik, Kultur und Nachhaltigkeit) und Volker Woschnik (Fachbereichsleitung Interkulturelle Bildungsangebote und Digitaler Alltag) das breit gefächerte Programm vor.

Neben bewährten Kursangeboten zu Sprachen, Grundbildung und Schulabschlüssen, Politik, Kultur oder Exkursionen rücken auch Angebote aus den Bereichen Gesundheit, Ernährung, Nachhaltigkeit, Klimaschutz oder der Digitalisierung immer mehr in den Fokus. „Besonders herauszustellen ist hierbei unser umfangreiches kostenloses Angebot. Ob Coaching- und Beratungsangebote - etwa für die berufliche (Neu-)Orientierung - oder die individuelle Hilfe bei Fragen zu digitalen Medien und Geräten, Vorträge von hochkarätigen Autoren und Autorinnen, Journalisten und Journalistinnen sowie Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen oder Workshops zu den Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit – hier ist für Jung und Alt für Jeden etwas dabei“, wusste Dr. Marie Batzel zu berichten.

Im vergangenen Jahr wurde außerdem auch die Präsentation und Umsetzung der Angebote optimiert. Kleinere Lerngruppen und ein ausgewogener Mix aus Präsenz-, Hybrid- und Onlineveranstaltungen sollen die Lernformate nicht nur in Bezug auf das Hygienekonzept konform und sicher, sondern auch attraktiver und abwechslungsreicher machen. „Durch die Implementierung einer Vielzahl von digitalen Unterrichtsformaten können wir bei Bedarf schnell auf coronabedingte Veränderungen reagieren und somit unser Angebot aufrechterhalten“, ergänzte Volker Woschnik.

Das vollständige Programm der Volkshochschule Neuss ist als gedruckte Version an den bekannten Stellen (Sparkasse Neuss, Stadtbibliothek, Kulturforum Alte Post, Tourist Info, Infotheke Rathaus) erhältlich und umfasst rund 500 Seiten. Alle Informationen rund um die Angebote sind außerdem unter www.vhs-neuss.de abrufbar. Die digitale Version des VHS-Programms steht auf der Homepage der Stadt Neuss unter www.neuss.de zum Download bereit.



(Stand: 17.08.2021, Kro)

Eine Auswahl der Angebote:

Hochaktuell

• Informationsveranstaltung in Kooperation mit dem THW: „Was tun im Katastrophenfall“ (28.09.2021, 18:30 Uhr im RomaNEum, entgeltfrei)

• Deutschland 2050: Wie der Klimawandel unser Leben verändern wird (08.09.2021, 18:30 - 20 Uhr im RomaNEum, entgeltfrei)

• Online Live: Zuversicht. Von der wichtigsten Energie in Krisenzeiten - Livestream der Reihe Smart Health (30.09.2021, 19 - 20:30 Uhr)

Highlights aus den Fachbereichen

• Fachbereich Politik:

o Vortrag Prof. Korte: Coronakratie. Demokratisches Regieren in Ausnahmezeiten (06.09.2021, 18:30 - 20 Uhr)

o Vortrag Ralph Bollmann: Das Ende der Ära Merkel. Eine erste Bilanz (29.11.2021, 18:30 - 20:00 Uhr)

• Fachbereich Nachhaltig leben:

o Neue Exkursionsreihe an Orte im Neusser Umland, die Klimawandel und Klimaschutz erlebbar machen.

• Fachbereich Kultur:

o Reihe Kulturerlebnisse am Sonntagmorgen: Vortrag Bubikopf.

• Fachbereich Gesundheit:

o (Neue) Outdoor-Konzepte/Kurse: Cardiokurse: Outdoor Indoor Sport Mix (sehr intensiv outdoor - Zirkeltraining, danach drinnen Stretchen Entspannung), Bodystyling mit Musik – auf der Dachterrasse Cardioteil, danach Kraft-Ausdauer-Dehnen im Gymnastikraum des RomaNEum)

o neu!: Walking und Workout - Outdoor Training vorm Wochenende (Fr. 16-17 Uhr)

o 5 Hybrid-Yogakurse: Yoga Kurse aller Level (auch hybrid: Pilates, Wirbelsäulengymnastik und u.a.)

o neu!: Hybrid: Mit Backcare Yoga (Wirbelsäulen – Prävention) entspannt ins Wochenende - vor Ort oder online (Fr. 18-19 Uhr)

o neu!: Braukurse (Bier) und Whisky

• Fachbereich Kulturelles Gestalten:

o Urban Sketching (Linnemeier)

o Hybrid: Gitarrenkurse auf allen Levels

• Fachbereich Digital im Alltag: Wir ermöglichen Lernen/Lernkojen

o für alle Bürger*innen, kostenlos, Einzelcoaching, 1 IT-Experte, 2 Medienpädagogen, Programm läuft bis Ende November (App-Anwendungen, Handyeinrichtungen, Softwarefragen, pädagogische Fragestellungen (z.B. optimierter Einsatz von Videokonferenztools etc.)

• Fachbereich Berufliche Bildung:

o BBE-Beratung, 9 Stunden kostenlos, Einzelcoaching, betrifft grundsätzliche berufliche Orientierungen und/oder Veränderungen, individuelle Terminmöglichkeiten mit Rücksicht auf Berufstätige,

o Bildungsscheck/Bildungsprämie: Fördermaßnahme für berufliche Fortbildungen, max. 500 Euro Zuschuss

o vor dem Hintergrund der Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt durch Corona sind beide Maßnahmen gefragt

• Fachbereich Deutsch/Integration und Fremdsprachen

o Im Fremdsprachenbereich: viele Kochkurse auf Englisch, Französisch etc.