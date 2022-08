17.08.2022 - Neusser Bürger-Schützenfest 2022 - Lageplan

Neben Fahrgeschäften, Spielbuden und vielen Angeboten für das leibliche Wohl, gibt es auf der Kirmes und Schützenwiese noch weitere wichtige Orte für alle Besucher*innen. Aber wo sind eigentlich diese Orte, wie etwa die Toiletten? Gibt es auch behindertengerechte Toiletten? So fragen sich Eltern mit Kleinkindern sicherlich, ob es Wickelmöglichkeiten auf dem Kirmesplatz gibt. Diese und weitere Informationen wie auch Parkmöglichkeiten finden sich in einem praktischen Übersichtsplan.

Die Inklusionsbeauftragte der Stadt Neuss und Mitarbeiter aus den Bereichen Liegenschaften und Vermessungen sowie der Kirmesarchitekt haben gemeinsam diesen Übersichtsplan in Form eines Flyers für die Besucher*innen erstellt. Dieser ist online unter www.neuss.de verfügbar und liegt in der Woche vor Schützenfest und Kirmes an den Infotheken Rathaus und Sozialamt, der Kantine des Rathauses sowie in der Tourist Info und im Schützenbüro aus. Auf der Rückseite des Flyers sind zudem alle Zugwege zu finden.

Bei Bedarf kann der Flyer auch gerne zugeschickt werden. Ansprechpartnerin ist die Inklusionsbeauftragte der Stadt Neuss, Mirjam Lenzen, Telefon 02131/905311, E-Mail mirjam.lenzen@stadt.neuss.de.

>> Lageplan zum Download <<