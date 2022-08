17.08.2022 - Neusser Bürger-Schützenfest 2022 - Öffnungszeiten Parkhäuser

Da während des Neusser Bürger-Schützenfestes wieder viele motorisierte Besucher*innen erwartet werden, ändern sich die Öffnungszeiten der Neusser Parkhäuser in der Zeit von Freitag bis Mittwoch, 26. bis 31. August 2022, wie folgt:

Parkhaus Niedertor, Adolf-Flecken-Straße (Tel. 273305)

von Freitag bis Mittwoch durchgehend geöffnet

Rathausgarage, Michaelstraße (Tel. 271439)

Freitag von 7 bis 2 Uhr nachts, Samstag 7 bis 20.30 Uhr, Sonntag 7.30 bis 2 Uhr nachts, Montag 7 bis 2 Uhr nachts, Dienstag 7 bis 19.30 Uhr und Mittwoch von 7 bis 2 Uhr nachts

Parkhaus Rheintor, Rheinstraße (Tel. 25731)

von Freitag bis Mittwoch durchgehend geöffnet

Parkhaus Tranktor, Europadamm/Hessenstraße (Tel. 103135)

von Freitag bis Mittwoch durchgehend geöffnet

Bei der Rathausgarage ist zu beachten, dass die Anfahrt an allen Tagen nur über die Peter-Wilhelm-Kallen-Straße und die Abfahrt über die Michaelstraße, lagebedingt entweder in Richtung Zollstraße oder über die Klostergasse, erfolgen muss. Die Einfahrt in das jeweilige Parkhaus muss spätestens eine Stunde vor Zugbeginn erfolgen. Die Ausfahrt ist erst nach Ende der Schützenumzüge möglich. Am Samstag- und Dienstagabend kann die Rathausgarage wegen der Umzüge und Veranstaltungen vor dem Weißen Haus am Samstagabend ab 20.30 Uhr und am Dienstagabend ab 19.30 Uhr weder befahren noch verlassen werden. Das Parkhaus Rheintor kann wegen einer geänderten Verkehrsführung während der Sperrung für den Umzug am Montagnachmittag nicht angefahren werden. Eine Ausfahrt in Fahrtrichtung Rheintorstraße ist gleichwohl jederzeit möglich. Ferner gilt für bestimmte Zeiten ein Schützenfesttarif als Pauschale in Höhe von drei Euro. Dieser Pauschaltarif kann vorab an den Kassenautomaten bezahlt werden und gilt Freitag und Samstag ab 15 Uhr, Sonntag und Montag ab 7 Uhr sowie Dienstag ab 15 Uhr für die Parkhäuser Niedertor, Tranktor, Rheintor und Rathausgarage. Für Fahrzeuge, die über Nacht in einem der Parkhäuser verbleiben und am Folgetag bis spätestens 7 Uhr abgeholt werden, wird ebenfalls nur der Sondertarif berechnet.

Im Übrigen besteht die Möglichkeit für auswärtige Besucherinnen und Besucher, den ausgeschilderten P&R Parkplatz im Bereich des Kirmesplatzes Gnadental (Berghäuschensweg) mit guter Busanbindung in die Innenstadt zu nutzen.