17.09.2020 - Hansewochenende mit verkaufsoffenem Sonntag

Aufgrund der Corona-Pandemie kann das Neusser Hansefest von Samstag bis Sonntag, 19. bis 20. September 2020, nicht wie in gewohnter Form stattfinden. Gleichwohl findet ein abwechslungsreiches Hansewochenende im Rahmen der Corona-Vorgaben in der Innenstadt mit verkaufsoffenem Sonntag statt, organisiert von Neuss Marketing und der Zukunftsinitiative Neuss (ZIN). Erstmalig erwarten die Besucherinnen und Besucher Gäste aus sechs Hansestädten in gemütlichen Pagodenzelten auf dem unteren Markt. Dort präsentieren sich neben der Hansestadt Neuss an beiden Tagen die niederrheinischen Hanse-Städte Kalkar, Wesel und Emmerich am Rhein sowie die Hanse-Städte Salzwedel und Brilon. Ebenfalls dabei sind die Rheinische Jugendhanse, die Hanse-Gesellschaft Neuss und die NEWI. Neuss Marketing informiert über die Planung des „Internationalen Hansetags 2022“.

Die Zukunftsinitiative Innenstadt Neuss (ZIN) hat für das Hansewochenende etwas Besonderes vorbereitet. Am Sonntag erwarten die Besucherinnen und Besucher ebenfalls auf dem unteren Markt Fotografien von „Historischen Stadtansichten“. In sieben Pagodenzelten können Besucherinnen und Besucher diese großformatigen Bilder von 12 bis 18 Uhr unter Wahrung eines ausreichenden Abstands betrachten. Fast zeitgleich öffnen die Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr.