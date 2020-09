17.09.2020 - Imagine – Kunstprojekt im Clemens Sels Museum Neuss

Unter dem Motto „Imagine“ haben sich Schülerinnen und Schüler des Pascal-Gymnasiums Grevenbroich im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kunst am Original“ mit der Sammlung des Clemens Sels Museums Neuss, am Obertor, auseinandergesetzt.

Die Abiturienten entwickelten eigene Kunstprojekte und schufen insgesamt elf Unikate. Dabei sind die gewählten Themen ebenso vielfältig wie die künstlerischen Techniken, mit denen sich die Schüler auseinandersetzten: von den Sozialen Medien über die eigene und die fremde Wahrnehmung des Selbst bis hin zur Umweltverschmutzung, von klassischen Medien wie Malerei oder Fotografie bis hin zu digitalen Zeichnungen und Collagen oder Materialassemblagen aus recyceltem Müll.

In der aktuellen Ausstellung, die noch bis zum 24. Oktober 2020 im Grafischen Kabinett zu sehen ist, nehmen die ehemaligen Schüler und Schülerinnen unter anderem Stellung zur Umweltzerstörung, zu gesellschaftlichen Missständen und allgemeinen Hürden des Lebens in unserer heutigen Gesellschaft.



