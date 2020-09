17.09.2020 - Meerabend – Eine fröhliche Wort-Meerfahrt zur Neusser Themenwoche „WAS(S)ERLEBEN

Im Rahmen der diesjährigen Neusser Themenwoche „WAS(S)ERLEBEN“ findet am Dienstag, 22. September 2020, um 18 Uhr in der Stadtbibliothek Neuss, Neumarkt 10, der Meerabend zur Themenwoche statt. Warum liegt westlich der Ostsee die Nordsee und was hat der rote Faden mit der Royal Navy zu tun? Rolf-Bernhard Essig lüftet erstaunliche Geheimnisse hinter Meer-Redewendungen und Meernamen, spinnt aber auch ein wenig Seemannsgarn. Dazu singen und spielen er und Franz Tröger – zusammen „Die Streifenhörnchen“ – bis alle ein angenehmes Wiegen wie von weiten Wogen spüren. Der Sprichwort-Experte Rolf-Bernhard Essig beantwortet auch gerne Fragen aus dem Publikum.

Rolf-Bernhard Essig ist Sohn eines Seemannes, seit vielen Jahren mit allen Sprichwort- und Redensartenwassern gewaschen, ob für WDR, Deutschlandfunk oder NDR. Seine Bücher über Meer-Redensarten, über die Namen der Meere und über Perlen erschienen im Mare Verlag und brachten ihn bis nach Spitzbergen und Antigua.

Seit vielen Jahren tritt er mit dem musikalischen Tausendsassa Franz Tröger im Duo als „Die Streifenhörnchen“ auf. Der wohl einzige Spieluhrvirtuose und Spieluhrkomponist Europas ist vor allem vor oder hinter der Bühne als Theatermusiker zwischen Aachen und Berlin tätig.

Der Eintritt ist frei - eine Anmeldung per Mail an bibliothek@stadt.neuss.de oder Tel.: 02131 90-4242 ist erforderlich.

Das gesamte Programm der Neusser Themenwoche „WAS(S)ERLEBEN“ findet man im Programmheft oder online unter www.stadtbibliothek-neuss.de.

(Stand: 17.09.20/Bu)