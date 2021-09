17.09.2021 - Bezirksausschuss Rosellen

In der kommenden Sitzung des Bezirksausschusses Rosellen werden sachkundige Bürgerinnen und Bürger verpflichtet und die Schriftführenden bestellt. Das Gremium berät außerdem über Vorschläge zur Berufung weiterer beratender Mitglieder des Bezirksausschusses und Anträge zur Dachbegrünung der Grundschule Allerheiligen und der Kita Zauberhügel sowie zur Beleuchtung des Schulweges und Maßnahmen zur Verkehrssicherheit an der Bustrasse in Allerheiligen.

Der Bezirksausschuss Rosellen tagt unter der Leitung der Ausschussvorsitzenden Jessica Köster am Donnerstag, 23. September 2021, um 17 Uhr im Heidezentrum Rosellerheide, Neukirchener Straße 63. Die vollständigen Sitzungsunterlagen können im Ratsinformationssystem unter www.neuss.de eingesehen werden.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die an der Sitzung teilnehmen möchten, müssen sich vorab unter Angabe ihrer Kontaktdaten per E-Mail an stephan.milek@stadt.neuss.de anmelden. Für Veranstaltungen in Innenräumen gilt nach der aktuellen Coronaschutzverordnung neben der Maskenpflicht auch ein verpflichtender 3G-Nachweis. Danach müssen alle Personen, die weder vollständig geimpft oder genesen sind, einen negativen Schnelltest oder PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) vorweisen.



(Stand: 17.09.2021, Kro)