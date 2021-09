17.09.2021 - Sprachkurse der VHS

Die Volkshochschule Neuss bietet im Rahmen ihres neuen Semesterprogramms verschiedene Sprachkurse an, die alle im noch im September beginnen. Zum Start in den Herbst können Interessierte hier Sprachkenntnisse auffrischen oder den Aufbruch in eine neue Sprachwelt wagen.

Am Samstag, 25. September 2021, startet der Online-Kurs Deutsch. Auf Niveau B2, Stufe 3 wird am Wochenende Deutsch für den Berufsalltag vermittelt – gelernt wird jeweils von 10 bis 13.30 Uhr bequem von zu Hause aus. Weitere Informationen sind telefonisch unter 02131/904158 oder per E-Mail an vhs@stadt.neuss.de erhältlich.

Ebenfalls online beginnt ab dem 23. September 2021 ein Englisch-Kurs auf dem Niveau A1, jeweils donnerstags von 18 bis 19.30 Uhr mit Dozent Kirsch Murday.

Kursleiter Christian Groeger vermittelt ab Donnerstag, 30. September 2021, Englisch auf Niveau A2. Der Kurs findet jeweils von 19.35 bis 21.05 Uhr im Romaneum statt.

Wer Spanisch lernen möchte, kann mit Muttersprachler Klaus Goldschmidt auf B1-Niveau wieder einsteigen. Kursbeginn ist Mittwoch, 22. September 2021, jeweils nachmittags von 15 bis 16.30 Uhr im Romaneum.

Dozentin Annette Leu lehrt ebenfalls im Romaneum ab dem 23. September 2021 „Französisch für Reise und Urlaub“ auf dem Niveau A1/A2. Auch dieser Kurs findet jeweils nachmittags von 15 bis 16.30 Uhr statt.

Weiterführende Informationen zu allen Kursen sind telefonisch unter 02131-904151, per E-Mail an vhs@stadt.neuss.de oder im über die Homepage www.vhs-neuss.de erhältlich.



(Stand 17.09.2021, Kro)

