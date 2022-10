17.10.2022 - Verabschiedung städtischer Mitarbeiter*innen

Am Freitag, den 14. Oktober verabschiedete Bürgermeister Reiner Breuer im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Alten Ratssaal 38 städtische Mitarbeiter*innen in den Ruhestand.

Erstmals seit zwei Jahren pandemiebedingter Pause fand die Verabschiedung wieder persönlich statt, deshalb waren ausgeschiedene Mitarbeiter*innen aus mehreren Jahren eingeladen. Sie haben ihren Dienst in den Jahren 2020 bis 2022 beendet und zwischen sechs und 49 Jahren bei der Stadtverwaltung gearbeitet.

Bürgermeister Breuer überreichte allen Ehemaligen persönlich ihre Urkunde, dankte für ihr berufliches Engagement und begann seine Rede mit einem Zitat des Humoristen Loriot: „Ein Leben ohne die Stadt Neuss ist möglich, aber sinnlos.“ Doch neben dieser erfüllenden Funktion für das eigene Berufsleben, sei der Einfluss auf das Zusammenleben in Neuss nicht zu vernachlässigen. Rund 90 Prozent der Neusser*innen fühlen sich in ihrer Stadt wohl. Die Stadtverwaltung und ihre Besetzung trage in hohem Maße dazu bei, so Breuer. Nun aber sei es an der Zeit neue Aufgaben anzunehmen, sich möglicherweise um Enkel*innen zu kümmern oder sich andere Betätigungsfeld zu suchen. „Ich freue mich selbstverständlich sehr, wenn Sie sich weiter ehrenamtlich in Neuss einbringen. Das Ehrenamt kann nicht nur persönlich erfüllend sein, sondern ist auch wichtig für das Zusammenleben in unserer Heimatstadt".

In unserem Bildarchiv finden Sie ein Gruppenbild von der Veranstaltung.