17.11.2021 - Lemon, Sugar & Champagne!

„Drink like the French!“ ist das Motto eines Abends im Rahmen der aktuellen Sonderausstellung „Loïe Fuller Superstar - Tänzerin aus Licht und Farbe“ im Clemens Sels Museum Neuss. Gemeinsam mit Bartender Oliver Leuchten von der Neusser Genussakademie bietet das Museum am Donnerstag, 25. November 2021, von 18 bis 20 Uhr einen digitalen Cocktail-Abend an.

Unter fachkundiger Anleitung kreieren und probieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unterschiedliche Cocktails, die im Paris der Jahrhundertwende en vogue waren. Tchin-tchin et à votre santé! Eine Anmeldung ist ab 18 Jahren möglich und erfolgt über die Website des Clemens Sels Museums Neuss (https://clemens-sels-museum-neuss.de/kalender#lemon-sugar-champagne-fuller-2021-11-25) oder telefonisch unter der Rufnummer 02131 904141. Das Online-Tasting dauert 120 Minuten, kostet 45 Euro pro Person und beinhaltet ein Cocktail-Mix-Päckchen, das in der Rauchbar Neuss, Neustraße 9-11, abgeholt werden kann.

(Stand: 17.11.2021, Fi)