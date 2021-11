17.11.2021 - Nachhaltigkeitsfallen zerschlagen

Wie kann es sein, dass wir so genau wissen, in welche Katastrophe wir uns hineinmanövrieren und doch nicht handeln? Der Kölner Professor Kersten Reich zeigt in einem Vortrag am Montag, 22. November 2021, dass die Verhaltens- und Denkmuster, die unser Handeln hemmen, so alt wie die Menschheitsgeschichte sind und daher so schwer zu durchbrechen. Er beleuchtet die Hindernisse, die uns die gegenwärtige Wirtschaft und Politik aufstellen und macht klar: All diese Nachhaltigkeitsfallen sind von uns selbst konstruiert. Und was zunächst ernüchternd erscheint, zeigt sich als Chance: Wir haben sie konstruiert - also können wir sie auch wieder zerschlagen!

Beginn ist um 18.30 Uhr in der VHS im Romaneum. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist erwünscht unter www.vhs-neuss.de

Weitere Infos sowie Anmeldung unter https://www.vhs-neuss.de/kurssuche/kurs/Nachhaltigkeitsfallen-zerschlagen/U502002V#inhalt

(17.11.2021/Bo)