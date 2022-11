18.11.2022 Bezirksaussschuss IV – Holzheim tagt am Mittwoch

Neuss (PN/LC). Der Bezirksausschuss IV – Holzheim tagt am kommenden Mittwoch, 23. November 2022 in der Mehrzweckhalle Grefrath. Die Verwaltung berichtet unter anderem über die Baumaßnahmen an den Neusser Schulen in den Sommerferien sowie den aktuellen Sachstand zur Sauberkeit in der Stadt Neuss. Darüber hinaus steht die Berichterstattung über die Arbeit des Jugendbusses in Holzheim auf der Tagesordnung.

Die Ausschusssitzung unter der Leitung von Thomas Nickel beginnt um 17 Uhr. Die Sitzungsunterlagen finden Sie im Bürgerinfoportal auf Neuss.de