17.11.2023 - Adventskonzert „Tönet durch die Lüfte froher Schall“

Unter dem Motto „Tönet durch die Lüfte froher Schall“ gestalten der inklusive Jedermannchor gemeinsam mit den Nüsser Tönches am Dienstag, 28. November um 18.30 Uhr im Pauline-Sels-Saal der Musikschule Neuss ein Adventskonzert zum Zuhören und Mitsingen. Es erklingen besinnliche und fröhliche Lieder in Mundart, „Hochdeutsch“ und auf Englisch. Ergänzt wird das musikalische Programm durch Hesen Kanjo an der orientalischen Zither (Kanun).

Der „Jedermannchor“ ist ein inklusives Angebot für Menschen mit und ohne Behinderung, in Kooperation der St. Augustinus-Behindertenhilfe mit der Musikschule Neuss. Im Vordergrund stehen das gemeinsame Singen und die Freude am Gesang. Die Auswahl der Lieder ist ebenso buntgemischt wie der Chor selbst: Von Volksliedern über Schlager bis hin zu Rocksongs und Gospels ist alles dabei.

Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen stehen auf der Website der Musikschule Neuss unter www.musikschule-neuss.de zur Verfügung