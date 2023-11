17.11.2023 - Straßensperrung an der Kreuzung Römerstraße/Fesserstraße

Ab Montag, 20. November 2023, bis voraussichtlich Freitag, 22. Dezember 2023 werden verschiedene Fahrtrichtungen in der Kreuzung Römerstraße/Fesserstraße auf der Neusser Furth gesperrt.

Auf der Römerstraße kann in beiden Fahrtrichtungen nicht nach links abgebogen werden, von der Fesserstraße nur nach rechts auf die Römerstraße in Richtung Further Straße. Von der Brücke Verschiebebahnhof kommend kann nur nach rechts in Richtung Römerpark gefahren werden. Für die entfallenden Fahrbeziehungen sind weiträumige Umleitungen über die Gladbacher Straße, die Stephanstraße sowie die Steinhausstraße ausgeschildert.

Grund für die Sperrung sind Arbeiten an einer undichten Gasleitung. Die Leckage wurde bei der planmäßigen Überprüfung des Gasrohrnetzes auf der Römerstraße festgestellt und wird nun im Rahmen von Tiefbauarbeiten im Zusammenhang mit einer Erneuerung der Leitung beseitigt.