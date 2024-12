17.12.2024 - Karten für das Neujahrskonzert 2025

Für das traditionelle Neujahrskonzert der Stadt Neuss mit der Deutschen Kammerakademie Neuss am Rhein (dkn) sind ab sofort weitere Karten verfügbar. Das Konzert findet am Sonntag, 12. Januar 2025, um 11 Uhr, in der Stadthalle Neuss statt. Karten sind entweder online über westticket.de oder die Tourist-Information und weitere an das Ticketsystem angeschlossene Vorverkaufsstellen erhältlich.

Der Preis beträgt inklusive Vorverkaufs- und Systemgebühren 23,40 Euro pro Karte. Im Ticketpreis ist die kostenlose An- und Abreise am Veranstaltungstag im gesamten Bereich des VRR enthalten.

Interessierte können auch per Radio einschalten: NE-WS 89.4 überträgt den Mitschnitt des Neujahrskonzertes am Sonntagabend ab 18 Uhr.

Zu Gehör kommen ausschließlich bekannte Werke von Komponisten, die im Jahr 2025 ein Jubiläum begehen. So feiern der „Walzerkönig“ Johann Strauß Sohn seinen 200. und der französische Impressionist Maurice Ravel seinen 150. Geburtstag. Vor 150 Jahren starb Georges Bizet („Carmen“) und vor 50 Jahren der russische Komponist Dmitri Schostakowitsch. Die Leitung des Neujahrskonzertes obliegt dem Chefdirigenten der Kammerakademie, Christoph Koncz. Durch das Programm führt erneut der bekannte Radio- und Fernsehmoderator Daniel Finkernagel.