18.01.2021 - Stadtbibliothek begrenzt die Menge bestellbarer Medien

Die Stadtbibliothek Neuss zieht ein positives Fazit für den vor wenigen Tagen gestarteten Bestell- und Abholservice. Innerhalb von nur vier Tagen haben rund 500 Kundinnen und Kunden den Service in Anspruch genommen und ihre bestellten Medien abgeholt. Die starke Nachfrage führte zu einem hohen Andrang, so dass die Bestellmenge situationsbedingt nun auf fünf Titel pro Bestellung begrenzt werden muss.

Als weiteren neuen Service bietet die Stadtbibliothek ab sofort außerdem digitale oder telefonische Beratungen zur Facharbeitsrecherche an. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtbibliothek helfen gezielt bei der Suche nach geeigneter Literatur und erläutern die Recherche in Bibliothekskatalogen und Online-Datenbanken zum jeweiligen Thema der Facharbeit. Das Angebot kann von Kundinnen und Kunden der Stadtbibliothek nach vorheriger Terminvereinbarung kostenfrei genutzt werden. Eine Anmeldung ist über ein entsprechendes Formular auf der Website unter

https://stadtbibliothek-neuss.de/angebote-trotz-corona/ möglich. Interessierte, die noch keinen gültigen Bibliotheksausweis besitzen, können sich online unter https://stadtbibliothek-neuss.de/downloadcenter/ anmelden. Unter 21 Jahren ist der Ausweis kostenlos.

Für weitere Informationen sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bibliothek dienstags bis freitags von 9 bis 17 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr telefonisch unter der Rufnummer 02131-904242 und per E-Mail an bibliothek@stadt.neuss.de erreichbar.



(Stand: 18.01.2021, Kro)