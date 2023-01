18.01.2023 AWL verschickt Gebührenbescheide

Die Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH (AWL) übernimmt ab diesem Jahr die Veranlagung und das Inkasso für die Abfallgebühren im Namen der Stadt Neuss. Die Gebührenbescheide werden ab dem 20. Januar an die Gebührenpflichtigen versandt.

Die AWL weist die Empfänger der Bescheide darauf hin, dass aus organisatorischen Gründen im Bescheid nur noch die Abfallgebühr aufgeführt ist. Für die weiteren Abgaben, wie die Grundsteuer und Entwässerungsgebühren, werden separate Bescheide versandt. Weiterhin wird in diesem Bescheid für die Abfallgebühren ein neues Buchungszeichen und eine neue Bankverbindung (IBAN) aufgeführt. Diese gilt es unbedingt bei dem Bezahlen der Gebühren zu beachten. Wenn bereits in der Vergangenheit ein Sepa-Mandat zur Abbuchung erteilt wurde, wird dies automatisch umgestellt, so die AWL.

Auskünfte über Konten und Zahlungen zu den Abfallgebühren werden telefonisch unter 02131-12448 44 erteilt. Auskünfte zur Abfallentsorgung gibt das Kundenzentrum der AWL unter der Rufnummer 02131-124480.