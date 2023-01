18.01.2023 - Es war einmal – Familienführung im Feld-Haus

Sonntag ist Familientag! Am 22. Januar 2023 um 15 Uhr geht es im Feld-Haus auf Familienführung durch die aktuelle Sonderausstellung „Es war einmal. Wunderbare Märchenwelten aus der Sammlung Feld-Haus“.

Spannende Abenteuer, verzauberte Prinzen und sprechende Tiere – rund 60 Exponate laden große und kleine Besucherinnen und Besucher zu einer Reise durch Welt der Märchen ein. Die 60minütige Führung kostet 4 Euro pro Person, der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung über die Website des Museums oder telefonisch ist erforderlich.

Tipp für Familien: In einer kostenlose Challenge der Märchendetektei „Klamm & Heimlich“ können auf eigene Faust Rätsel rund um die Ausstellung gelöst und dabei der spektakuläre Raub im Märchenwald aufgeklärt werden. Ein Vergnügen für die ganze Familie! Das Kartenset gibt es an der Museumskasse – einfach nachfragen!

Die Anmeldung und auch aktuelle Informationen finden die Besucher*innen auf der Website des Museums oder erhalten sie telefonisch an der Museumskasse unter 02131/90 41 41.