18.01.2023 - Öffentliche Führungen im Museum

Die aktuelle Sonderausstellung „Kaffee ist fertig! Karriere eines Heissgetränks“ erfreut sich großer Beliebtheit und geht in ihren Endspurt. Noch bis zum 5. Februar 2023 sind vereinzelt Plätze für Führungen frei.

Am kommenden Sonntag, 22. Januar 2023 geht es um 11.30 Uhr mit Kunsthistorikerin Dr. Carola Gries auf einen der letzten Rundgänge durch die aktuelle Ausstellung. Hier erfahren die Besucher*innen alles Wissenswertes rund um die Geschichte des beliebten Getränks.

Die 60minütige Führung kostet 4 Euro zuzüglich Eintritt pro Person. Eine Anmeldung über die Website des Museums oder telefonisch ist erforderlich.

Aktuelle Informationen finden die Besucher*innen auf der Website des Museums www.clemens-sels-museum-neuss.de oder erhalten sie telefonisch an der Museumskasse unter 02131/90 41 41.