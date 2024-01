18.01.2024 - Regierungspräsident Schürmann im Dialog im Neusser Rathaus

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und Bürgermeister Reiner Breuer hatten mit den übrigen Bürgermeistern und der Bürgermeisterin der Städte und der Gemeinde im Rhein-Kreis Neuss reichlich Gesprächsstoff bei einem Besuch des Regierungspräsidenten Thomas Schürmann aus Anlass der regelmäßig stattfindenden „Hauptverwaltungsbeamten-Konferenz“ im Neusser Rathaus. Der Vertreter der Landesregierung im Regierungsbezirk Düsseldorf nahm die Sorgen der Verwaltungsspitzen der Städte, der Gemeinden und des Kreises auf, die durch die aus Sicht der Kommunen nicht auskömmlichen Finanzierung ihrer Aufgaben entstehen, insbesondere bei der Unterbringung von Geflüchteten sowie der Sicherstellung einer verlässlichen Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und den Offenen Ganztagsschulen. Ebenso war die Schaffung von mehr bezahlbaren Wohnraum, der Ausbau von Windkraft und Sonnenenergie sowie der umfassende Strukturwandel im Rheinischen Revier Thema des konstruktiven Dialoges der Verwaltungsspitzen mit dem Regierungspräsidenten. Bürgermeister Breuer nutzte die Gelegenheit, die Chancen der im Jahr 2026 in Neuss stattfindenden Landesgartenschau (LaGa) für die Region und den gesamten Rhein-Kreis Neuss herauszustellen. LaGa-Geschäftsführerin Annette Nothnagel und der Neusser Planungsdezernent Christoph Hölters präsentierten den Stand der Planung und luden die Städte ein, sich in die LaGa einzubringen, um zum Beispiel touristisch von der Landesgartenschau zu profitieren.

