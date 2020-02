18.02.2020 - Christian Wulff trägt sich in Goldenes Buch der Stadt ein

... Christian Wulff, wurde jetzt von Bürgermeister Reiner Breuer im Rathaus empfangen, um sich in das Goldene Buch der Stadt Neuss einzutragen.

Im Rahmen der Veranstaltung "Von Neuss nach Hefei - Chancen und Perspektiven deutsch-chinesischer Regionalkooperationen" war Wulff einer Einladung der Deutsch-Chinesischen Gesellschaft Neuss, der International School on the Rhine (ISR) und der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein gefolgt, um bei einer Veranstaltung in der ISR über die Chancen und Perspektiven der "modernen Seidenstraße" zu sprechen. Die „neue Seidenstraße“ ist eine wöchentlich verkehrende Güterverkehrsverbindung zwischen Neuss und dem chinesischen Hefei.