18.02.2020 - Öffnungszeiten des Bürgeramtes an Karneval

... der Stadt Neuss geänderte Öffnungszeiten: Am Altweiberdonnerstag, 20. Februar 2020, ist es von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Rosenmontag, 24. Februar 2020 bleibt das gesamte Rathaus inklusive aller Außenstellen geschlossen, an den übrigen Tagen gelten die normalen Sprechzeiten.

Die Außenstelle des Bürgeramtes in Holzheim hat an Altweiber regulär von 8.30 bis 10.30 Uhr geöffnet, die Außenstelle in Norf verlegt seine Sprechzeit auf 8 bis 11.30 Uhr. Die Nachmittagssprechzeit in Norf entfällt an diesem Tag.

Die Stadt Neuss bietet unter www.serviceportal-neuss.de oder der Telefonnummer 02131/903232 die Möglichkeit der vorherigen Terminvereinbarung. Für die Außenstellen Norf und Holzheim ist diese zwingend erforderlich. Für das Bürgeramt in der Innenstadt wird zusätzlich täglich eine Viertelstunde vor Beginn der eigentlichen Öffnungszeit ein Tageskontingent freier Termine zur Verfügung gestellt.