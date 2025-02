18.02.2025 - Bezirksausschuss V – Norf tagt

Der Bezirksausschuss V – Norf tagt am Dienstag, 25. Februar 2025, ab 17 Uhr, in Sitzungssaal 2 des Norfer Rathauses (Vellbrüggener Straße 29-31). Nach der Fragestunde für Einwohner*innen berät der Ausschuss unter anderem über die Standorte der Dialog Displays in 2025.

Die Sitzung wird durch den Ausschussvorsitzenden Michael Klinkicht geleitet. Alle Sitzungsunterlagen stehen im Bürgerinfoportal auf neuss.de zum Download bereit.