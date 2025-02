18.02.2025 Bläserensemblekonzert der Musikschule Neuss

Die Musikschule der Stadt Neuss lädt herzlich ein zum Bläserensemblekonzert am Mittwoch, den 26. Februar 2025, um 19 Uhr im Pauline-Sels-Saal des RomaNEum. Es erklingt ein abwechslungsreiches Programm, das in unterschiedlichsten Formationen dargeboten wird. Hierbei treten die talentierten Schüler*innen der Musikschule oft gemeinsam mit ihren engagierten Lehrer*innen auf und präsentieren eine Auswahl an musikalischen Leckerbissen aus der Welt der Kammermusik. Der Eintritt ist frei.