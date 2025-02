ubergeordnete Seite Sie sind hier: Startseite Pressestelle Presse aktuell 18.02.2025 - Neubau der Erftbrücke am Kinderbauernhof

18.02.2025 - Neubau der Erftbrücke am Kinderbauernhof Der Neubau der Erftbrücke am Kinderbauernhof zwischen Selikum und Weckhoven beginnt voraussichtlich am 24. Februar und soll Ende August 2025 fertiggestellt werden. https://www.neuss.de/presse/aktuell/18-02-2025-neubau-der-erftbruecke-am-kinderbauernhof

