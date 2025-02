18.02.2025 - Services der Stadtwerke Neuss rund um die Uhr praktisch in neuer App verfügbar

Zahlreiche nützliche Funktionen bieten die Stadtwerke Neuss ab sofort auch über die gleichnamige App an. Diese kann kostenlos aus den App-Stores für Android- und Apple-Geräte heruntergeladen und sofort in Betrieb genommen werden. „Das Smartphone ist längst zu unserem täglichen Begleiter geworden", erklärt Christiane Koppelmann, Abteilungsleiterin Vertrieb bei den Stadtwerken Neuss." Zahlreiche Services werden inzwischen mobil in Apps abgebildet. Bei der Auswahl des Anbieters haben wir auf leichte Bedienbarkeit geachtet, aber auch auf die Möglichkeit, die Services nach und nach auszuweiten.“

Direkt auf der Startseite der App können sich die Stadtwerke-Energiekunden für das Portal registrieren, um dann Vertragsdaten und Rechnungen einzusehen, Daten oder Abschläge anzupassen oder den Zählerstand zu melden. "Mit der Eingabe von Verbrauchsdaten bekommt man zudem eine Übersicht, wie sich der Strom- oder Gasverbrauch im Jahresverlauf entwickelt haben und wie diese auf Basis dieser Daten bis Jahresende prognostiziert werden“, so Thomas Wenzlaff, Abteilungsleiter Kundenabrechnung. Da hier auch reale Verbrauchsdaten aus dem Vorjahr berücksichtigt werden, erhält man einen genauen Vergleich. Der praktische Nutzen der App steht bereits zum Start eindeutig im Vordergrund. Möglich sind Zählerstandsmitteilung per Smartphone-Foto, komfortable Verbrauchsübersichten, Abschlagsänderungen, Bankdatenänderungen, Vertrags- und Rechnungseinsichten. Wer sich aktuell über eine Umstellung auf eine umweltschonende Online-Rechnung entscheidet erhält zudem einen Einmalbonus auf seine Energierechnung von 10 Euro. Ein Ausbau der Angebote wird nach und nach erfolgen, denn mit der App möchten die Stadtwerke echte Mehrwerte bieten. "Mobile Dienste sind mehr denn je gefragt, dem passen wir uns an. Es ersetzt jedoch nicht den persönlichen Kontakt, sondern ist vielmehr eine Ergänzung", so Christiane Koppelmann. Die App steht sowohl im Google- als auch im Apple-Store unter "Stadtwerke Neuss" zum kostenlosen Download bereit. Weitere Info zur App unter https://www.stadtwerke-neuss.de/energie-wasser/stadtwerke-neuss-app .

