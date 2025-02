18.02.2025 - VHS-Sonntagsmatinée zu Trinkliedern der Romantik

Getrunken wird, seit die Menschen die Wirkungen alkoholhaltiger Flüssigkeiten entdeckten. Beim gemeinschaftlichen Konsum wurde gerne auch gesungen. Der bekannte Musikkritiker Frieder Reininghaus stellt am Sonntag, 23. Februar 2025, zahlreiche Musikbeispiele in der VHS im RomaNEum vor: Kaum ein Dichter oder Komponist der klassisch-romantischen Ära versäumte, Bacchus zu huldigen: Goethe und Schiller, Beethoven und Schubert gingen mit guten Beispielen voran. In der Ära Napoléon wie in der anschließenden Restaurationsepoche kam das oft rare Glück häufig aus den Flaschen- und Sängerhälsen. Vom Volksfest und Wirtshaus bis zum Theater, Konzert- und Opernhaus hatten Begleitgesänge des Trinkens Ventilfunktion. Im Vormärz wurden sie bevorzugt mit patriotischen Stichworten angereichert. „Der Knecht singt gern ein Freiheitslied / Des Abends in der Schenke“, resümierte Heine: „Das fördert die Verdauungskraft, / Und würzet die Getränke“.

Beginn ist um 11 Uhr, der Eintritt beträgt 7,00 €. Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich unter: https://www.vhs-neuss.de/kurssuche/kurs/Trinklieder-der-Romantik/B404400V#inhalt