18.03.2021 - Ausleihe der Saatgut-Bibliothek startet

Passend zum Frühlingsanfang startet die Saatgut-Bibliothek der Neusser Stadtbibliothek in die entscheidende Phase: Die „Ausleihe“ von Saatgut kann beginnen. Dank großzügiger Spenden des „Vereins zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt e.V.“ (VEN) sowie etlicher engagierter Neusser Hobbygärtnerinnen und -gärtner stehen viele interessante und ungewöhnliche Saatgut-Sorten von Kräutern, Blüh- oder Gemüsepflanzen zur Auswahl.

So funktioniert die Saatgut-Bibliothek: In der Stadtbibliothek Saatgut aussuchen und „ausleihen“. Claudia Neufurth, in der Stadtbibliothek zuständig für die Saatgut-Bibliothek bittet darum, dass pro Person nur eine Tüte entnommen wird, damit möglichst viele Interessierte das Angebot nutzen können. Das Saatgut wird dann im eigenen Garten oder auf dem Balkon ausgesät, gehegt und gepflegt, so dass die Freude am Wachsen und an der Ernte genossen werden kann. Aus einem kleinen Teil der Ernte wird dann Saatgut gewonnen. Das ausgereifte Saatgut sammeln und in die vorbereiteten Tüten – sind in der Stadtbibliothek erhältlich - füllen. Die Teilnehmenden können das neu gewonnene Saatgut beschriftet am Jahresende wieder in der Stadtbibliothek abgeben. Die gärtnerischen Erfahrungen und Erfolge können gerne über die Social-Media-Kanäle mit der Stadtbibliothek und anderen Hobbygärtner*innen geteilt werden.

(Stand: 18.03.2021/Spa)