18.03.2021 - Kanalsanierung Bergheimer Straße

Die Infrastruktur Neuss wird voraussichtlich von Montag, 29. März 2021, bis Mittwoch, 14. April 2021, mehrere partielle Kanalsanierungen auf der Bergheimer Straße in Reuschenberg durchführen.

Das Kanalsystem wird während der Bauarbeiten mit einem sogenannten Inliner- bzw. Schlauchlinerverfahren grabenlos saniert. Bei dieser Bauweise erfolgt -ohne offene Baugrube - eine Auskleidung der Kanäle über die vorhandenen Schächte im Straßenraum durch Einzug eines gesonderten Schlauches. So entsteht anschließend ein „Rohr-im-Rohr“- System.

Die Fahrbahn der Bergheimer Straße (und teilweise der B477) muss für die Dauer der Maßnahme in beide Fahrtrichtungen in verschieden Abschnitten halbseitig gesperrt werden. Infolgedessen kommt es bereichsweise zu Beeinträchtigungen der Verkehrsführung, sowie zu Einschränkungen bei der Nutzung von Grundstückszufahrten. Auch ist mit verminderten Parkmöglichkeiten aufgrund der erforderlichen Halteverbotszonen zu rechnen. Diese werden rechtzeitig entsprechend den gesetzlichen Vorgaben eingerichtet.

Weitere Informationen zu den zu sanierenden Bereichen (inklusive Bebilderung) sind im Internet unter www.baustellenradar-neuss.de abrufbar.



(Stand 18.03.2021, Kro)