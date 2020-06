18.06.2020 - Endspurt beim Neusser Stadtradeln

Bereits seit dem 5. Juni läuft der Stadtradel-Wettbewerb in der Stadt Neuss. Rund 1.250 aktive Radlerinnen und Radler in 116 verschiedenen Teams haben seitdem 166.655 km klimafreundlich mit dem Rad zurückgelegt und mit einer CO2-Einsparung von rund 24 Tonnen ein erstes Zeichen für den Klimaschutz gesetzt.

Der diesjährige Neusser Stadtradel-Star vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub e.V. (ADFC), Heribert Adamsky, verzichtet während des gesamten 21-tägigen Aktionszeitraums sogar komplett auf sein Auto. In seinem Blog unter www.stadtradeln.de/neuss hat Adamsky zahlreiche wertvolle Tipps rund um das Radeln in Neuss veröffentlicht.

Die Stadt Neuss zeichnet die teilnehmenden Teams in vier unterschiedlichen Kategorien aus: „Sonderkategorie Schulen“, „Team mit den meisten Gesamtkilometern (außer Schulen)“, „Team mit den meisten Kilometern pro Kopf (außer Schulen)“ und „Fahrradaktivste Stadtratsfraktion“.

Nach den ersten beiden Wochen ergibt sich folgendes Zwischenfazit (Stand 17. Juli): In der „Sonderkategorie Schulen“ steht das Gymnasium Norf derzeit mit rund 28.000 gefahrenen Kilometern an der Spitze. Außerhalb der Schulwertung liegt aktuell das Team „Zweirad Oberländer Neuss Gnadental“ sowohl in der Kategorie mit den meisten Gesamtkilometern (8.500 km) als auch in der Pro-Kopf-Wertung (533 km) in Führung. Lediglich bei den Fraktionen ist noch Luft nach oben – derzeit treten 16 Neusser Stadtverordnete für ihr jeweiliges Fraktionsteam in die Pedale.

Im Wettbewerb der Kommunen im Rhein-Kreis Neuss steht die Stadt Neuss mit insgesamt 166.655 gefahrenen Kilometern an der Spitze, in Bezug auf die Einwohnerzahl jedoch lediglich auf Platz vier.

Das Stadtradeln endet in Neuss am 25. Juni und sowohl Teams als auch Einzelfahrerinnen und -fahrer können sich bis zu diesem Datum noch unter www.stadtradeln.de/neuss anmelden und an der Aktion teilnehmen. Alle, die in Neuss wohnen, arbeiten, zur Schule gehen, eine Ausbildung machen oder einem Verein angehören, können mitmachen. Jeder geradelte Kilometer zählt dabei im lokalen, regionalen und bundesweiten Wettbewerb. Wichtig ist, die zurückgelegten Kilometer fristgerecht einzutragen. Die Nachtragsfrist läuft bis einschließlich Donnerstag, 2. Juli 2020.

Für weitere Rückfragen steht das Klimateam beim Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima den Teilnehmenden und Interessierten unter klimaschutz@stadt.neuss.de gerne zur Verfügung.