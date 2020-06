18.06.2020 - Langer Donnerstag im Clemens Sels Museum

Langer Donnerstag im Museum: Kuratorin Dr. Bettina Zeman ermöglicht am 25. Juni ab 18 Uhr einen Blick hinter die Kulissen der aktuellen Sonderausstellung „Vorsicht Glas! Hinterglasmalerei von August Macke bis heute“. Im Vortrag werden sowohl die Konzeption als auch die Entstehungsgeschichte der Werkschau erläutert.

Die Sonderausstellung im Clemens Sels Museum Neuss widmet sich einer speziellen Bildgattung, die für die Künstlerinnen und Künstler der klassischen Moderne ein neues kreatives Experimentierfeld eröffnete. Ausgehend von den Errungenschaften der „Rheinischen Expressionisten“ und des „Blauen Reiters“ ist die Aktualität und Vielfalt zu sehen, die die Hinterglasmalerei auch heute noch in der zeitgenössischen Kunst besitzt.

Die Teilnahme am Vortrag ist kostenfrei, der Eintritt kostet fünf Euro. Im Anschluss an den Vortrag besteht die Gelegenheit, die gesamte Ausstellung bis 20 Uhr zu begehen. Eine vorherige Anmeldung per E-Mail an service@clemens-sels-museum.de oder telefonisch unter 02131/904141 ist zwingend erforderlich.

Aufgrund der derzeitigen Situation gelten zudem besondere Verhaltens- und Hygieneregeln im Museum. Besucherinnen und Besucher werden gebeten, sich vorab auf der Homepage des Museums www.clemens-sels-museum-neuss.de zu informieren. Weitere Informationen sind dienstags bis samstags von 11 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr telefonisch unter 02131/904141 erhältlich.